Wellens Staalwaren verdwijnt na honderd (!) jaar en vier generaties uit het Bossche centrum

Cornelius, Antoon, Gerard en Goedele: deze vier stonden verspreid over de afgelopen honderd jaar achter de toonbank van familiezaak Wellens Staalwaren. Bosschenaren konden er terecht voor keukengereedschap, maar ook voor horloges en sieraden. Van 1920 tot 1961 was de zaak te vinden in de Orthenstraat, maar sindsdien is de Gasselstraat de thuisbasis van de winkel. Dat is het nog tot en met het einde van september. ,,Ik heb er héél lang over getwijfeld, maar ik ga mijn passie achterna. Ik wil het onderwijs in en kunsteducator worden", zegt Goedele Wellens dinsdagochtend in haar winkel.