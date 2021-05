Welstandscommissie Boxtel even op een zijspoor gezet

Delen per e-mail

Het fenomeen stamt van zo’n vijftien jaar terug. Toen verklaarde Boekel zich de eerste welstandsvrije gemeente van Nederland. In het dorp schafte het gemeentebestuur onder het mom van ‘weg met de betutteling’ de regels af en gaf inwoners de vrijheid naar eigen smaak en voorkeur te bouwen en verbouwen. Een voorbeeld dat navolging kreeg in veel andere gemeenten.

Minder betutteling

Boxtel ging niet mee, maar zet nu toch een voorzichtig stapje op weg naar wat in Boekel minder betutteling van de inwoners werd genoemd. Per direct wordt de welstandscommissie als het gaat om eenvoudige en kleine vergunningaanvragen aan de kant gezet. Voor een proefperiode van zes maanden waarin het gemeentebestuur wil bekijken hoe een en ander gaat uitpakken.

,,De stringente regels loslaten en vertrouwen geven aan onze inwoners. Dat is wat we hiermee doen”, aldus wethouder Wim van der Zanden. De nieuwe regels houden in dat vergunningaanvragen voor onder meer garages, carports, veranda’s en dakkapellen voortaan veel sneller verleend gaan worden.

‘Het bespaart werk’

Ze worden niet meer voorgelegd aan de welstandscommissie wat zorgde voor vaak tijdrovende procedures. ,,Dat betekent dat er minder regels zijn en we sneller kunnen werken. Goed voor onze inwoners en bovendien bespaart het werk in het gemeentehuis”, zegt Van der Zanden.

De aanvragen worden wel getoetst aan de criteria die Boxtel heeft vastgelegd in een welstandsnota. Bij twijfel zal de vergunning nog wel aan de welstandscommissie worden voorgelegd. Aanpassingen aan rijks- of gemeentelijke monumenten komen sowieso op tafel bij de monumentencommissie ter beoordeling. Uiteraard blijven ook de mogelijkheden voor indienen van bezwaren tegen een verleende vergunning overeind.

Proef

Echt in de voetsporen van Boekel treedt Boxtel dus nog niet. Van der Zanden sluit niet uit dat na deze proefperiode een volgende stap zal worden gezet en bijvoorbeeld ook bouwen van huizen zonder tussenkomst van de welstandscommissie mogelijk wordt. ,,Dat gaan we tegen die tijd zien. Laten we eerst deze proef maar eens doen.”

In Boekel heeft de keuze voor minder regels in ieder geval niet geleid tot problemen. Na het invoeren zijn honderden nieuwe woningen gebouwd en verbouwingen uitgevoerd. Dat heeft niet gezorgd voor een minder fraai straatbeeld, was een van de conclusies na tien jaar welstandsvrij bouwen.