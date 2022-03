Wens: burgemeester worden in een gemeente met véél lokale partijen

Of Sjef van Creij geïnspireerd is door een gebeurtenis om de politiek in te gaan? Wat dacht u zelf? 1-1-1996, de bestuurlijke dwaling om Rosmalen bij Den Bosch te voegen. Hij zegt het als een vanzelfsprekendheid. De 59-jarige geboren en getogen en diehard Rosmalenaar krijgt de naam Den Bosch af en toen en dan nóg zeer moeizaam uit zijn mond. Van Creij woont met zijn vrouw en twee dochters (die ook op de lijst staan) aan de rand van het dorp. Van Creij is van beroep automonteur, en sleutelt aan wagens in een schuur naast het huis van zijn ouders. Ook in Rosmalen, maar wat dacht u zelf?