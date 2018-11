WensAmbulance laat Mari van Iersel elfde van de elfde vieren in Oeteldonk

Prins Frank en adjudant Ton gaan heersen over Kafland

15:26 VINKEL - In café zaal Den Driehoek in Vinkel zijn zaterdag de nieuwe prins en adjudant gepresenteerd. Frank Schoones (46) zal als prins Frank d’n 2e de scepter zwaaien in Kafland. Hij wordt bijgestaan door adjudant Ton Ketelaars (47). Beiden behoren tot carnavalsvereniging De Jeppers.