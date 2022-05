Werd monumentale boom in Bossche binnenstad doodziek van cement?

Het was een bewoner van de Lepelstraat in Den Bosch die het zag gebeuren. In de zomer van 2020 - het land was nog volop in de greep van het coronavirus - zag hij mensen cement storten bij de stam van de circa 120 jaar oude lindeboom op de hoek Lepelstraat-Korenbrugstraat in de Bossche Uilenburg, pal tegenover eetcafé De Stip. Dat cement storten gebeurde volgens de omwonende ‘s nachts, na sluitingstijd van de horeca.