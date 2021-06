Wereldtop in vier sporten komt elk jaar naar Den Bosch voor groot jeugdtoernooi

Fred van der Hoorn ziet het al helemaal voor zich. Pinksterweekend, volgend jaar. Overal in de Den Bosch zijn dan jeugdige topsporters wedstrijden aan het spelen. Voetbal in De Vliert, hockey aan de Oosterplas, basketbal in de Maaspoort en rugby ‘op die prachtige locatie’ aan de Hekellaan. ,,Mensen die een wedstrijd hier, een wedstrijdje daar gaan bekijken… Overal positiviteit.”



Met Pinksteren 2022 wordt deze dagdroom voor het eerst werkelijkheid. En het Den Bosch International Tournament moet daarna een blijvertje worden, jaarlijks terugkerend.



Het begon met een koffie-afspraak van Van der Hoorn met goede bekende Jeroen Gösgens. ,,We wilden samen iets gaan doen, iets positiefs voor de sport in onze stad Den Bosch”, blikt Van der Hoorn terug. ,,Vanwege onze achtergrond in de sport begonnen we met het idee van een jeugdvoetbaltoernooi. Maar inmiddels is dat een beetje uit de hand gelopen”, zegt Gösgens met een lach.