Werk aan Hekelbrug vertraagd door tien nesten boerenzwaluwen

Het was de bedoeling dat het opknappen van de verbinding tussen centrum en wegen langs de binnenstad op maandag 17 juni zou beginnen. De verwachting is nu dat het werk in september wordt opgepakt. De brug is er zo slecht aan toe dat de gemeente in december al tijdelijke maatregelen moest nemen. De brug moet voor 770.000 euro versterkt worden om zwaar verkeer in de toekomst te kunnen blijven verwerken.