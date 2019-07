Werk aan Kanaalboulevard Den Bosch loopt vertraging op

Meer hotelka­mers in Den Bosch, maar dan wel in lager tempo

6:16 DEN BOSCH - Balans, daar gaat het de PvdA in Den Bosch om. Dus geen 400 tot 450 nieuwe hotelkamers in Den Bosch tot 2023, maar 450 nieuwe kamers die niet perse voor 2023 gebouwd moeten zijn. En maximaal 240 Bed and Breakfastvestigingen (B&B) in de binnenstad. De gemeenteraad van Den Bosch ging er dinsdagavond mee akkoord.