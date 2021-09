Werk aan N65 start op z’n vroegst medio 2022, oversteek Martinilaan in Vught gemakkelijker

Krachtige mediacam­pag­ne toont echte lichamen van pas bevallen vrouwen

11:12 In de media en online zien we niet vaak realistische beelden van pas bevallen vrouwen, vindt het Australische menstruatieondergoedmerk Modibodi. Daarom lanceert het samen met stockbeeldenbedrijf Getty Images een campagne die het moederschap in al zijn facetten en echte lichamen van pas bevallen vrouwen wil tonen. Het merk nodigt ouders ook uit om op sociale media hun eigen foto’s te plaatsen met de hashtag #PostpartumUnfiltered.