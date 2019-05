Werk aan ontwerp Theater aan de Parade gaat door, kort geding is ’onvoorspelbaar’

UPDATE Raad volgt wethouder niet: Verlengde Vogel­straat in Den Bosch blijft mogelijk

21:14 DEN BOSCH - Bij de aanleg van de in 2015 geopende Welshbrug in Den Bosch was het plan om in de toekomst de Vogelstraat nog door te trekken naar de Parallelweg om de binnenstadsring te ontzien. En een rechtstreekse verbinding naar de A59 te hebben. Volgens het college van B en W is dat niet meer nodig en kan de verlengde Vogelstraat geschrapt worden. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is het daar niet mee eens en besloot dinsdagavond om het plan overeind te houden.