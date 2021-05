Werk van Jan Moerbeek gewild bij verzamelaars

Hoe de jeukrups naar Brabant kwam (en niet meer weggaat)

14 mei DEN BOSCH - Hoe komen van we van de eikenprocessierups af? Knappe koppen breken zich al dik dertig jaar het hoofd over die vraag en de provincie heeft een zoveelste antwoord. Maar hoe komen we eigenlijk aan die harige larve, die voor jeuk, rode bultjes en andere overlast zorgt? Daar weet milieu-arts Henk Jans dan weer alles van.