Werk veelzijdige Jan de Bie siert exporuimte JBZ

Sinds 7 oktober is de expositie ‘Binnen en Buiten’ te zien in de expositieruimte op de boulevard. De titel van deze expositie verwijst naar de kunstwerken van de Bossche kunstenaar Jan de Bie (1946-2021).

Op de tentoonstelling zijn bekende grafiek en schilderijen te zien die De Bie maakte op het thema bibliotheken. En ook verschillende landschappen van Dooibroek (de polder ten zuiden van Den Bosch), duivenhokken en tekeningen uit zijn boek ‘Asgrauwe’.

De officiële opening is op dinsdag 1 november en wordt verricht door Peter Schneeberger, oud-specialist van het JBZ.

Atelier aan Hinthamereinde

De expositie is een eerbetoon aan Jan de Bie en is samengesteld door De Bie's vriendin Marie-Noël Potters en leden van de JBZ-kunstcommissie. Daarvoor is onder andere een keuze gemaakt uit werk dat in het voormalige atelier van Jan de Bie aan de Hinthamereinde en privé-collecties.

Docent aan academie

Jan de Bie woonde en werkte in Den Bosch en studeerde in 1973 af aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving met schilderijen en tekeningen. Hij ontwikkelde zich naast zijn schilderwerk tot een kundig graficus in houtdruk en linosnede. Van 1988 tot 2008 was hij docent aan dezelfde academie.

De Bie heeft diverse ateliers gehad in de binnenstad van Den Bosch: aan de Vughterstraat, In Den Boerenmouw en aan het Hinthamereinde. Hij woonde een aantal dagen per week in zijn atelier en leefde, at en sliep te midden van zijn werk. Deze binnenruimtes, gevuld met tekeningen en schilderijen, werden zelf ook weer onderdeel van nieuwe tekeningen.

