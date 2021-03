Werken in de tuin, maar dan zonder de groene vingers: is een tuinkantoor de oplossing voor thuiswerkers?

Werken aan de keukentafel of in de woonkamer of, als je geluk hebt, op een studiekamertje ergens in huis. Van der Biezen en Van Damme raakten er vorig jaar over in gesprek toen ze thuis kwamen te werken. ,,Ik woon in een appartement. Roy heeft thuis een kamertje. Maar als je thuis klaar bent met werken, dan ben je nog steeds op de plek waar je gewerkt hebt. Ikzelf heb altijd wel even nodig om de knop om te zetten", zegt Van der Biezen in de werkplaats in Nistelrode. ,,En dan komt daar nog eens bij dat veel mensen thuis geen vaste werkplek hebben en je kan nog weleens gestoord worden", zegt hij.