Werkoverleg topkok Sergio Herman bij Cor Unum werpt vruchten af

Een schetsmodel van een Parmigiano Reggiano -een Parmezaanse kaas in de volksmond- vormt het eerste onderwerp van gesprek in het ruime atelier aan de Vughterstraat. Kunstenaar/ontwerper Frederik Molenschot, de maker van het object, 'stoeit' samen met Herman over de gewenste vorm, afmetingen en kleur. ,,Op de menukaart van het nieuwe restaurant zullen vooral Zeeuwse producten met een Italiaanse touch staan. Met name voor de pastabereidingen zou een kom met een dergelijke shape uitkomst bieden. Ik heb er een stuk of veertig van nodig", laat Herman weten.

Even later gaat de aandacht uit naar het vervaardigen van andere accessoires waaronder een wijnkoeler, diverse soorten bloemenvaasjes en een schenkkan. ,,Het productieproces zal uiteraard de nodige tijd vergen, maar we hebben nog twee maanden. Of dan in België de restaurants al weer open mogen, is nu nog geen zinnig woord over te zeggen", aldus Herman.