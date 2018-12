Werkplaats De Gruyter verruilt De Gruyter Fabriek voor Mengfabriek

Nieuwe app tegen voedselver­spil­ling in Den Bosch: ‘Fijn dat brood niet de kliko ingaat’

16:13 Vr 7 dec. Eten dat anders de kliko in gaat, kan voortaan voor een zacht prijsje worden opgehaald. Met de app Too Good To Go, nieuw in Den Bosch, stellen ondernemers met de producten die ze over hebben een box samen, die vlak voor sluitingstijd kan worden opgehaald. ,,Met iets dat we anders weggooien, maken we nu mensen blij.”