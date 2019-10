Werkzaamheden aan Hekelbrug leggen stukje Bossche historie bloot

SP Den Bosch wacht op bouwplan­nen aan de Rijnstraat

16:17 DEN BOSCH - De SP in Den Bosch wil van het college van B en W weten hoe het staat met de bouwplannen in de voormalige panden van zorgorganisatie Vivent aan de Rijnstraat 4 en 10. Voor deze partij zijn beide panden geschikt voor sociale huurwoningen én is er een kans om er betaalbare studentenkamers in te plaatsen.