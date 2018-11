Wethouder én GB bestrijden gebrekkige communicatie met centrumbewoners Vught

De centrumbewoners, Ploegveld en omgeving, lieten gisteren in deze krant weten dat ‘burgerparticipatie’ in Vught nog ver te zoeken is. Zij gaven aan dat er géén participatie van alle omwonenden is geweest bij de reconstructie van Boxtelseweg/ dr.Hillenlaan/Peperstraat en dat ook van meedenken over het nieuwe centrumplan (Marktveldpassage) nauwelijks sprake is. ‘In alle stilte is een nieuw CPO-plan op komst. Dat baart ons zorgen. Stilte blijkt in Vught een voorbode van afspraken achter de schermen', aldus de bewoners.