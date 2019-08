’Wethouder Geers heeft integer gehandeld’

Fractievoorzitter Adriana Hernandez van 50PLUS had donderdag een gesprek met Mikkers en is het met zijn conclusies eens. ,,Wij als 50PLUS leggen de lat hoger’’, wil Hernandez alleen nog maar kwijt. De partij had Mikkers om een onderzoek gevraagd omdat Geers (wethouder namens Rosmalens Belang) verantwoordelijk is voor het Vinkelse bouwplan en de locatie eigendom is van de familie Van Gerven. Onder wie Annemiek van Gerven, oud-raadslid en voorzitter a.i. van Rosmalens Belang en als niet-raadslid lid is van de commissie Sociaal in Den Bosch.