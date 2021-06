Wethouder Huib van Olden stopt na verkiezingen in Den Bosch

EK op groot scherm, maar wat als Ronaldo in de laatste minuut in eigen goal schiet en Oranje wint?

6:43 DEN BOSCH/SCHIJNDEL/ZALTBOMMEL - Vanaf komend weekend mag het weer: EK-duels van Oranje op groot scherm in de kroeg. Niet alle cafés in Den Bosch en omgeving staan hier om te springen. Want wat als Memphis in de allerlaatste minuut de winnende maakt, hoe zit het dan met die 1,5 meter? ,,Nou, in het stadion knuffelen ze elkaar ook.”