Wethouder over bouwen in Annapark in Hintham: ‘Het is een kansrijke locatie’

Vught wil bemiddelen in conflict tussen bestuur en vrijwilli­gers van lokale omroep Avulo

18 april VUGHT - Burgemeester Roderick van de Mortel bood eerder al aan om te bemiddelen in het conflict tussen een groep vrijwilligers en het bestuur van de lokale omroep Avulo. Het bestuur had er geen behoefte aan. De gemeenteraad hoopt dat de donderdagavond unaniem aangenomen motie voor een doorbraak zorgt in het conflict.