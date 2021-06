Wethouder ter verantwoording roepen? Kan, maar dan wel serieus

Simpel gezegd zijn er drie hete hangijzers rond het nieuwe Theater aan de Parade. Vertraging van de plannen zorgt nu al voor een extra kostenpost van 4,5 miljoen euro. In de ogen van Van Olden louter en alleen veroorzaakt doordat bezwaarmakers naar de Raad van State stapten. Hangijzer twee: dat bedrag wordt niet betaald uit de post onvoorzien die in het totaalbedrag voor het theater (60,3 miljoen) is opgenomen, maar uit een ander potje. En dan is er nog de geheimhouding voor raadsleden op de financiële stukken vanwege concurrentiegevoelige informatie. Waardoor een publiek debat onmogelijk is.