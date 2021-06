Wethouder Ufuk Kâhya: ‘Ontwikkelen van station Den Bosch geen luxe, maar urgent’

Evelien luncht bij Vicki Brownhuis tijdens monster­fiets­tocht langs inloophui­zen

24 juni Vanaf 25 mei is Evelien van der Werff (57) al aan het fietsen voor het goede doel, de 75 inloophuizen in het land voor mensen met kanker. Ze begon in Zwolle en moet daar ijs en weder dienende, op 5 juli ook weer aankomen. Dan heeft ze in totaal zo'n 2000 kilometer in de benen zitten.