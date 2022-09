Wie bedacht de Bossche Bol? Dat en meer vragen en antwoorden over Den Bosch

Waarom is Den Bosch Den Bosch? Die lastige vraag wordt nu zo makkelijk mogelijk beantwoord. In een nieuw boek wordt in eenvoudige taal de geschiedenis van de stad uit de doeken gedaan. Antwoord krijgt de lezer op onder meer de volgende vragen die voorbij komen: waarom is Den Bosch een Waterstad? Waarom staat de Sint-Jan niet op de Markt? Wat is er over gebleven van de Binnendieze? En: wie heeft eigenlijk de Bossche bol uitgevonden?