Wie eenzaam is, mag zich melden: ‘Want je alleen voelen is als een vicieuze cirkel’

15 illegale feestvier­ders bekeurd in Rosmalen, organisa­tor aangehou­den

13 december ROSMALEN - De politie heeft zaterdagnacht vijftien bezoekers van een illegaal feest bekeurd en naar huis gestuurd. In een ecoduct nabij Sparrenburgstraat-Zuid in Rosmalen was het feest in de nachtelijke uren aan de gang. De organisator is aangehouden.