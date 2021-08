Wie hier een nieuwbouwhuis binnen een jaar weer verkoopt moet de volledige meerwaarde als 'boete' betalen

Oorlogsdo­cu­men­tai­re over Hans en Marijke Kessens stemt tot nadenken

9 augustus DEN BOSCH - ‘Het verhaal dat er niet mocht zijn’. De titel van de in De Knillispoort getoonde oorlogsdocumentaire van Hans Kessens junior en broer Allard over hun vader en moeder. Oftewel over oud-journalist Hans Kessens van het Brabants Dagblad en zíjn Marijke. Een aangrijpende story, met name gebaseerd op brieven die het paar in de periode 1939-’46 naar elkaar schreef.