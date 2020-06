Wie in Den Bosch ruimte nodig heeft voor activiteiten moet delen met anderen

Volledig scherm Exempel heeft gebrek aan repetitieruimte. Een eigen honk in Empel zou mooi zijn, maar de gemeente wil het liefst dat meerdere clubs samen accommodaties gebruiken. © BD

DEN BOSCH - Den Bosch is een gemeente met veel bezige bijen. Er wordt nogal wat georganiseerd door jong en oud, in alle wijken en dorpen. En vaak doen clubs voor een ruimte voor de activiteit een beroep op de gemeente. Maar wanneer die nu wel en niet te hulp schiet, dat is eigenlijk onduidelijk. Verzoeken worden ook vaak door verschillende afdelingen beoordeeld en ondersteund. Bovendien zijn in de ene wijk of dorp relatief meer accommodaties beschikbaar dan elders.

Geen ‘eigen honk’

Duidelijk is dat de tijd van ‘u vraagt en wij draaien’ wel zo’n beetje voorbij is. B en W willen ook niet meer dat de vraag om ruimte leidend is, maar de activiteit zelf. Bij de activiteit wordt een geschikte ruimte gezocht en daarbij zal het niet meer zo zijn dat clubs of instellingen daarvoor kunnen rekenen op een ‘eigen’ honk. Met anderen zal meer dan voorheen gebruik moeten worden gemaakt van ruimten. Meer dan vroeger wordt ook de vraag belangrijk wat de meerwaarde van de activiteit is voor de gemeenschap. Als die er niet is, moet de club of instelling zelf maar zorgen voor onderdak.

Fijnmazig aanbod

Om te komen tot eenduidiger beleid hebben B en W eerst een uitgebreid extern onderzoek laten doen naar wat er op dit moment aan accommodaties is. Ook is onderzocht wat de behoeften zijn, nu en in de toekomst, verdeeld over de wijken. Belangrijke conclusie: Den Bosch heeft een fijnmazig en goed gespreid aanbod. Elke wijk beschikt over meerdere accommodaties, voor brede of specifieke doelgroepen. Maar de fijnmazigheid maakt ook dat het aanbod eigenlijk te groot is. De meeste voorzieningen passen bij de specifieke behoeften in de wijken of dorpen.

Maatwerk per wijk

Van een derde van de grotere accommodaties is de bezetting matig, van nog een derde voldoende en de rest is goed tot zeer goed. Die grotere accommodaties hebben tezamen nog voldoende ruimte in de bezetting om meer gebruikers te huisvesten. Hoewel B en W dus toe willen naar één gemeentebreed en uniform beleid, benadrukt het onderzoeksbureau het belang van maatwerk per wijk en dorp.

Oefenhal Exempel