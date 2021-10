Wie van Barbie houdt, moet zaterdag in Vught zijn

Verrast en verbijs­terd over horeca in stiltege­bied in binnenstad Den Bosch

30 september DEN BOSCH - De gemeenteraad én wethouder Roy Geers zijn bijna net zo verbijsterd als een aantal bewoners van het Bossche Gasthuiskwartier. Want een kroeg of disco in hun geliefde stille buurt in Den Bosch? Echt niet.