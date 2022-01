Wie weet er nog een plek voor een seksclub? Henny wil namelijk hoe dan ook door met de Julia Bar

De telefoon van Van der Loo kon de hele week aan de oplader. Ongeruste klanten van seksclub Julia Bar belden, appten en sms’ten haar plat. Ze hadden gelezen dat de Julia Bar gaat verdwijnen, want er moeten woningen komen op de plek waar nu nog de seksclub staat. ,,Veel klanten dachten dat het per direct dicht zou gaan. Maar dat is niet zo!”, zegt Van der Loo staand achter de tap. ,,Dat wil ik even héél duidelijk maken.”