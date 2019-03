Wie wil er nou verpleegkundige worden? Nou Imke en Tobias

Hard en onregelmatig werken, weinig verdienen. De beeldvorming rondom werken in de zorg is hardnekkig. Onterecht, vinden stdudenten verpleegkunde Imke van Oijen en Tobias van Roon, die stage lopen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

Paul Roovers

Soms weten mensen al van kinds af aan dat ze dokter willen worden of verpleegkundige. Soms is toeval de reden van een carrière in de zorg. De 22-jarige Imke van Oijen (22) behoort duidelijk tot de eerste categorie. Als kind al maakte de wereld van het ziekenhuis veel indruk op haar. Toen ze als jong meisje eens mee mocht naar een open dag op het werk van haar tante, het Tilburgse Elisabethziekenhuis, was ze verkocht.

,,Ik wil dat ook!, zei ik sindsdien altijd. En er ook nooit spijt van gehad. Ik leer elke dag nog. En dat past ook bij mij, ik wil blijven leren.” In deze Week van Zorg en Welzijn bleek dat vorig jaar in Brabant 10 procent meer jongeren kozen voor een opleiding in de zorg. Imke van Oijen volgde eerst de mbo-opleiding verpleegkunde aan het Bossche Koning Willem I college. Aansluitend koos ze voor de hbo-opleiding verpleegkunde aan Avans Hogeschool, ook in Den Bosch. Inmiddels zit ze in het laatste jaar van haar 4-jarige studie. Ze loopt nu haar eerste week stage op de afdeling oncologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.Als ze in juni haar diploma behaalt, kan ze als gediplomeerde meteen aan de slag op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis.

Te laat met inschrijven

Hoe anders verging het Tobias van Roon (19) uit Nieuwkuijk. Als toenmalig leerling van de Walewyc mavo in Waalwijk moest hij zoals velen nog een maatschappelijke stage vervullen. ,,Ik was veel te laat met inschrijven. Er was alleen nog maar plek in woonzorgcentrum Eikendonk. Mijn moeder zei nog: ‘doe je dat wel serieus, want deze mensen zijn al zo eenzaam’.” Voor hij het wist stond Tobias te dansen met bewoners en dronk samen koffie. En raakte enthousiast. Hij werkte er daarna ook enige tijd als vrijwilliger.

Lokale omroep

Of hij zonder maatschappelijk stage in de zorg terecht zou zijn gekomen? ,,In die tijd had ik één andere grote hobby, programma's maken bij de lokale omroep. Maar een studie daarin? Toen ik eenmaal de verpleegkunde deed zeiden veel mensen: dat is echt iets voor jou. Ik ben ook heel enthousiast als ik erover praat.” Toch kiest Tobias niet voor de ouderenzorg (’Dat is voor mij wat te veel van hetzelfde’) maar voor de dynamiek van het ziekenhuis. Hij loopt nu stage in het JBZ en wil uiteindelijk ook een hbo-studie verpleegkunde volgen om als ambulanceverpleegkundige aan de slag te gaan.

Tijdens haar 4-jarige mbo-opleiding rook Imke aan verschillende disciplines in de zorg, maar koos ze na twee jaar bewust voor de specialisatie ziekenhuisverpleegkunde. Ze maakte kennis met verschillende verpleegafdelingen. ,,Maar ik wilde meer leren en nog meer zien. Ik ben direct doorgegaan met de vervolgstudie. Mijn voorkeur is in de loop der tijd gegroeid voor werken op cardiologie en oncologie, afdelingen waar je langer contact met patiënten hebt. Het zijn zware ziektebeelden, vaak chronisch. Wat me vooral ook aanspreekt is de psychosociale kant van de zorg. Met deze patiëntengroepen bouw je vaak een band op. Je begeleidt ze langere tijd, voert veel gesprekken.”

Zwaar maken

Imke van Oijen maakt ook de andere kant van de medaille mee, het overlijden van mensen. Is dat één van de aspecten die het werken zwaar maken? ,,In de opleiding krijgen we natuurlijk wel mee hoe we daarmee kunnen omgaan. Maar ik ben geen robot natuurlijk. Dus is het belangrijk dat je er op je werk over kunt praten. En stoom afblazen na je werk door te sporten bijvoorbeeld. Voor dit werk moet je wel het type zijn, maar geldt dat ook niet voor een kantoorbaan? En onregelmatig werken maakt dat je niet altijd kunt doen wat je vrienden willen.” Daar tegenover staat ook veel voldoening, vindt Imke van Oijen.

Als Tobias voordelen van dit werk en studie moet geven, noemt hij: er voor iemand kunnen zijn, mensen ontmoeten, dankbaarheid, je leert wat je meteen in de praktijk kunt toepassen. En misschien wel het waardevolste aan de opleiding is wat hij zelf in zijn jonge leven aan ervaring heeft opgedaan. ,,Het is enorm waardevol voor je persoonlijke ontwikkeling.”