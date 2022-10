Wie wint vijftigduizend euro voor jeugd in Brabant? ‘Groot bedrag om zo echt verschil te maken’

750 liter drugsafval gevonden: sport­school in Den Bosch op slot

DEN BOSCH - Een sportschool aan de Havendwarsstraat in Den Bosch gaat op slot omdat daar afgelopen week een grote hoeveelheid drugsafval is gevonden. Dat heeft de gemeente bepaald. In verschillende vaten en jerrycans vonden agenten bij een controle minimaal 750 liter chemicaliën. Dat is opgeruimd door deskundigen.

3 oktober