Wie zijn liedjes hoorde, wist wie Hennie Korsten was

De dood, hij dacht er best veel over na, zei hij in 2013 nog in het Brabants Dagblad. Om hem heen vielen mensen weg, in 1999 had hij ook al zijn vrouw Claartje af moeten geven aan kanker. Speciaal voor haar schreef Korsten het lied A wound in my heart, dat verscheen op een van zijn cd's waarvoor hij zelf ook de muziek schreef en arrangeerde. ,,Deze cd is wie ik ben, wie deze cd luistert, kent me helemaal”, zei hij over het eindresultaat. Het album kwam er overigens na aanmoediging van zijn ándere grote liefde, zangeres Lya de Haas, met wie hij bijna twintig jaar samen was.