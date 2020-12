Wie zong het Ave Maria in SS-concentratiekamp Vught?

Vughtenaar schenkt jaarlijks postuum geld voor jeugdacti­vi­tei­ten

12:00 VUGHT - In zijn testament heeft de in 2012 overleden Vughtenaar Paul Kok bepaald dat zijn gehele nalatenschap bestemd moest worden voor de jeugd van Vught en Cromvoirt. Dit jaar zijn acht organisaties in de prijzen gevallen.