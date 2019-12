Wielerlegendes kijken uit naar Vuelta in Utrecht en Brabant: ‘Wel oppassen voor vluchtheuvels’

Het is nu écht begonnen. Met de officiële presentatie van het parcours van de Ronde van Spanje is het aftellen tot de start van de Vuelta in Utrecht en de daaropvolgende doorkomst in Brabant. (Oud)-toprenners zijn enthousiast. ‘Het publiek in Nederland is geweldig’.

Natuurlijk, de wielrenners moeten volgend jaar de Amerongse Berg over. Maar de meeste profrenners zullen die hobbel tijdens de start van de Ronde van Spanje in Nederland vermoedelijk niet eens opmerken. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. De wegen in Nederland zijn smal en achter elke bocht kan een vluchtheuvel opdoemen. ,,Een heel ander soort wielrennen dan in Spanje’’, zo stelt vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain.

Maar dat betekent niet dat de wielerwereld z’n neus ophaalt voor wedstrijden in Nederland. Sterker, er is groot enthousiasme over de Vueltastart in Utrecht. Zo worden de fietscultuur en het enthousiasme van de fans geroemd. Deze krant vroeg een aantal bekende (oud)-wielrenners vooruit te blikken naar augustus 2020.

Joop Zoetemelk – won één keer de Tour en één keer de Vuelta

,,Het is heel mooi dat de renners volgend jaar naar Nederland komen. We hebben hier al heel veel ervaring met de organisatie van grote wielerrondes, dus het moet zeker goed komen. De Vuelta is anders dan de Tour de France. De Tour is het grootste evenement dat er is, het is zonder meer de mooiste wedstrijd om te winnen. Maar qua organisatie is het hetzelfde. De parcoursen zijn even zwaar, daar zit geen verschil tussen. Samen met de Ronde van Italië steken deze wedstrijden er ver bovenuit.’’



,,Een grote wedstrijd die hier begint, is voor Nederlandse renners altijd mooi. Ik heb zelf in 1973 in de Ronde van Frankrijk tijdens de proloog in Scheveningen met de gele trui rondgereden. Als je hier rijdt met de leiderstrui is natuurlijk prachtig, zeker als je die een paar dagen kan vasthouden.’’



,,Het beste plekje langs het parcours in Nederland? Poeh, dat weet ik nog niet. Er zijn in Nederland zoveel mooie plaatsen, dat moet geen probleem zijn.’’

Alberto Contador – won twee keer de Tour en drie keer de Vuelta

Volledig scherm Alberto Contador. © AD ,,Een start in Nederland is goed nieuws voor de Vuelta. Nederlanders hebben een passie voor wielrennen. Altijd als ik in Nederland was, werd ik aangemoedigd door fans. De criteriums na de Tour zal ik me altijd blijven herinneren, de sfeer was daar geweldig.’’



,,Ik herinner me de proloog van de Tour in Utrecht in 2015. Het probleem was dat ik daar een beetje moe aan de start verscheen, dus ik kon helaas niet meestrijden. Maar het was een mooie ervaring. Mijn mooiste herinnering was het enthousiaste publiek tijdens de ploegenpresentatie in de bootjes. Ik vond dat fantastisch.’’



,,Wie de Vuelta gaat winnen? Dat is lastig te zeggen. Het wordt een apart jaar met de Olympische Spelen zo vlak voor de start van de Vuelta. Het zal met name interessant zijn voor rijders die én de Giro én de Vuelta willen rijden.’’

Miguel Indurain – won vijf keer de Tour

,,Van fietsen in Nederland herinner ik met vooral de Amstel Gold Race. We hebben er één keer een Tourstart gehad, met erg slecht weer. Ik kon die dag niet winnen.’’



,,Nederland is leuk om de passie voor het fietsen en de sfeer. Jullie hebben ook goede wielrenners. Ik heb goede herinneringen aan Nederland. Natuurlijk zijn er weinig bergen, maar dat maakt het niet minder zwaar. Er zijn heel andere omstandigheden. De wegen zijn smaller, het is een heel ander soort wielrennen dan in Spanje.’’



,,Nederland ver weg? Ach, tegenwoordig is niets meer ver weg. Voor de media maakt het niet veel uit, alles staat met elkaar in contact. Voor de renners is het natuurlijk anders. Zeker de Spaanse renners moeten veel reizen, eerst naar Nederland, dan weer terug. De rustdag na de etappes in Nederland is een verplaatsing, niet echt een rustdag. Maar de Vuelta is niet alleen Spanje meer, zoals de Tour niet alleen Frankrijk is, of de Giro Italië. Het is een mondiaal spektakel.’’

Alejandro Valverde – won één keer de Vuelta en werd één keer wereldkampioen

,,Wat Nederland zo bijzonder maakt? De fietscultuur is geweldig. Het fietsen is er goed, de koersen zijn er heel mooi. Het is wat gevaarlijker, met veel bochten en vluchtheuvels, maar het is prachtig.’’

