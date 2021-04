Wielrenner valt in water bij Rosmalen, met spoed naar ziekenhuis gebracht

Straatbeeld Een gapend gat aan de Onderwijs­bou­le­vard: de kunstacade­mie is gesloopt

13:59 DEN BOSCH - De kunstacademie aan de Onderwijsboulevard is de afgelopen maanden helemaal gesloopt. Wat rest is een grote leegte. Maar niet getreurd: later dit jaar begint de bouw van de campus van Avans Hogeschool. In 2023 moet het klaar zijn.