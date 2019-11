Wietdealer in Den Bosch opgepakt die ‘ook harddrugs bij zich had’

Blinde componist maakt symfonie over Brabantse ziel. ‘Toon Hermans zei al dat ik talent had’

9:16 TILBURG/DEN BOSCH - Brabant heeft als eerste provincie een eigen symfonie. Zondag is de première in Tilburg. Die Brabant Symfonie is geschreven door de blinde Bossche componist Sjef van Rooij. Komiek Toon Hermans had hem dat jaren geleden al voorspeld.