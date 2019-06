Wietkwekerij van 384 planten ontdekt in Den Bosch

Aantal hotelover­nach­tin­gen in Den Bosch bijna verdubbeld in vijf jaar tijd, en de rek is er nog niet uit

6:17 Do 6 jun. Tussen 2013 en 2017 is het aantal hotelovernachtingen in Den Bosch met liefst 92 procent gestegen. In 2017 verbleven er zelfs meer bezoekers in een hotel dan in Jeroen Boschjaar 2016. En de rek lijkt er nog niet uit.