Wijk Zuidoost vraagt meeste hulp

DEN BOSCH - De wijk Zuidoost in Den Bosch is de wijk maar bewoners het meeste gebruik maken van jeugdhulp en voorzieningen in het kader van de Wmo. Dat blijkt uit de recente gedetailleerde zorgmonitor die het college heeft laten samenstellen. Zuidoost bestaat uit de buurten Zuid, Bazeldonk, Gestelse buurt, De Meerendonk, De Bossche Pad, Grevelingen en Aawijk-Zuid.

Om meer zicht te krijgen op gebruik van zorgvoorzieningen in de gemeente, heeft de gemeenteraad enige jaren geleden gevraagd om meer gedetailleerde informatie. De afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente levert die sinds kort twee keer per jaar. Op het zelfde moment krijgen raadseleden ook te zien of de gemeentelijke uitgaven op het gebied van jeugdzorg en Wmo in de pas lopen met de inkomsten.

Vergrijzing slaat toe

Uit de analyse van de cijfers van 2018 blijkt dat in de gemeente 110,5 procent van de inwoners een beroep doet op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat zijn 63 van de 1000 Bosschenaren. Het aantal cliënten is toegenomen, maar blijft wel onder het landelijke gemiddelde. Het is niet vreemd dat in wijken Zuidoost en Rosmalen-Zuid er relatief veel Wmo-cliënten wonen. De wijken behoorden ook tien jaar geleden al tot de stadsdelen waar veel ouderen wonen. In 2009 voorspelde de gemeente al dat in Rosmalen-Zuid ‘de vergrijzing hard zal toeslaan' tot één op de vier mensen in over ruim tien jaar. Die tendens zie je daar en in Zuidoost nu terug in het beroep dat wordt gedaan op Wmo-voorzieningen.

Huishoudelijke hulp

Het zijn juist weer andere stadsdelen waar meer gebruik wordt gemaakt van de toelage voor huishoudelijke hulp. Dat is een regeling om mantelzorgers te kunnen ontlasten; ze kunnen dankzij de regeling hulp inhuren en en zelf even bijkomen. In Noord, Maaspoort en West wordt het vaakst een beroep gedaan op deze regeling. Per wijk gaat het om 130 mantelzorgers. In heel de gemeente ging het vorig jaar om 1038 mensen.

Bewoners van de wijken West en Noord deden voriog jaar het vaakst een beroep op een vorm van basishulp. Bij voorbeeld bij MEE, dat mensen met een beperking steunt om mee te doen in de samenleving. En bij maatschappelijk werk Juvans.

De wijk Engelen scoort in alle rijtjes van deze zorgmonitor het positiefst; daar wordt het minst een beroep gedaan op welke vorm van ondersteuning dan ook.

Financiële hulp

Tot slot blijkt uit de recente zorgmonitor dat het economisch de laatste jaren ook weer beter gaat in Den Bosch. Tot 2016 bij voorbeeld nam het aantal mensen toe dat een beroep moest doen op bijzonder bijstand. Vorig jaar werden nog 6.700 aanvragen toegekend.