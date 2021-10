Wijkbewoners gaan in Den Bosch radio maken met Radio Dichterbij

Steekpar­tij Den Bosch eist dagen later ook leven van hondje

DEN BOSCH - De hond die afgelopen zaterdagavond acht messteken kreeg bij een fatale steekpartij in Den Bosch, is overleden. Dat laat de Dierenambulance Brabant Noord-Oost via Facebook weten. Eerder eiste de steekpartij al het leven van de 20-jarige Anouk.

