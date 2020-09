Wijkhelden hebben in Den Bosch een grijpstok, gele hesjes en vuilniszakken (en zijn vaak kinderen)

,,Iedereen wil een schone openbare ruimte. En daar kunnen wij als gemeente de hulp van inwoners héél goed bij gebruiken", zegt wethouder Mike van der Geld vrijdagmiddag, staand in een speeltuintje in het Prins Hendrikpark. Dat het Prins Hendrikpark is gekozen voor de lancering van Wijkhelden is geen toeval. Eerder dit jaar was het park een veredelde vuilnisbelt. Bourgondische parkbezoekers lieten bijvoorbeeld massaal wijnflessen en BBQ-sets achter of gooiden bierblikjes in het riet.

Dat leidde tot ergernis, maar belangrijker: het project Wijkhelden werd erdoor versneld. ,,We faciliteerden groepjes opruimers al met grijpstokken en vuilniszakken, maar door de rommel in het Prins Hendrikpark is het wel wat sneller gegaan", zegt Van der Geld. Maar volgens de wethouder zouden Wijkhelden eigenlijk niet nodig moeten zijn. ,,Ik begrijp nooit zo goed waarom mensen afval op straat gooien. Je ziet afval vooral opgeruimd worden door mensen die het er zelf niet gegooid hebben. Dat moet niet de bedoeling zijn. En uiteindelijk betalen we er allemaal voor, want de reinigingsdienst wordt van iedereen zijn geld betaald.”

Volledig scherm Wijkhelden in Den Bosch © Roel Kuilder

Met Wijkhelden kunnen inwoners zich bij de gemeente melden om hun buurt schoon te houden. Met grijpstokken, vuilniszakken en veiligheidshesjes kunnen ze dan aan de slag. Kinderen kunnen per keer 2,50 euro verdienen, afhankelijk van hoeveel afval ze opruimen.

Quote Door het opruimen krijg je ook wat meer verbonden­heid met de wijk Janneke van den Elzen

Verbondenheid door opruimen

Even verderop in de speeltuin staat Janneke van den Elzen uit Graafsewijk-Noord met een groepje kinderen al afval op te ruimen. Gewapend met grijpstokken vliegt het afval de vuilniszakken in. ,,We ruimen in de wijk al regelmatig op. Daar hebben we een groepje voor. Soms zijn we wel met dertig mensen. Volgende week zondag gaan we met de kinderen", zegt ze. ,,En door het opruimen krijg je ook wat meer verbondenheid met de wijk. Je leert mensen kennen.”

Ondertussen is haar zoon Moos (7) er ook bij komen staan. ,,Soms ruim ik met vriendjes mee op. Het is niet veel werk”, zegt hij enthousiast. ,,Het raarste wat ik ooit gevonden heb, was een snoepje", gaat hij verder. Helaas voor Janneke begint Moos zijn enthousiasme om op te ruimen pas buiten de deur. ,,Zijn kamer ruimt hij namelijk niet echt op", zegt ze lachend.

Volledig scherm Den Bosch. Wijkhelden tegen zwerfafval. Vlnr Leentje,Janneke van den Elzen, Moos, Odin en Marijn © Olaf Smit

‘Een signaal’

De doemdenker denkt misschien dat door de aanwezigheid van Wijkhelden mensen eerder geneigd zijn om afval op straat te gooien met de gedachte dat de Wijkhelden het toch wel opruimen. Janneke is het daar niet mee eens. ,,Door de straten schoon te houden, geef je een signaal af aan mensen. Ik denk het iemand sneller afval op een rommelige straat dan wanneer de straat netjes is.”