Wijkraad Hintham introduceert inloop-halfuurtje

Vooralsnog maakte welgeteld één persoon gebruik van die mogelijkheid. ,,Mijn partner is een maand geleden naar de gemeente geweest om beklag te doen over een grote boom naast onze hoekwoning in de Hendrik Chabotstraat. De takken hangen namelijk bijna op ons dak. De vallende bloesem in de lente en de bladeren in de herfst veroorzaken steevast een dichte afvoer. Met als gevolg dat ik telkens het dak op moet om de boel schoon te maken. Ons verzoek was gewoon een keer goed snoeien. Een ambtenaar reageerde na het aanhoren van het verhaal erg bot: U moet daar ook niet gaan wonen...", maakte Tonny Verwey(69) kenbaar. Marja van Noort, voorzitter van de wijkraad, beloofde over deze kwestie snel contact met de gemeente op te nemen.



Nadat de vergadering was geopend, spuide wijkbewoner Henk Nijland zijn gal over de (voorlopige) bouwplannen in het Annapark. ,,Er zijn zoveel plekken in Hintham om een appartementengebouw te laten verrijzen, waarom juist op de beoogde groene locatie?”