Wijkraad voert gesprek over beheer Sparrenburgbos

Meisje (16) van haar scooter geslagen bij tunnel in Rosmalen

11:31 ROSMALEN - Een 16-jarig meisje uit Rosmalen is woensdagavond rond 21.00 uur bij het tunneltje van de Tivoliweg in Rosmalen rijdend in de richting van de Bossche Stadionlaan van haar scooter geslagen. Volgens een woordvoerder van de politie gebeurde dat met een stuk hout of ijzer.