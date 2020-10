Wijkraden willen energie winnen met geluidswallen A59

ROSMALEN/NULAND/VINKEL - Als je er met 100 km per uur langsrijdt valt het misschien niet eens op. Maar wie er op gaat letten, ziet het wel degelijk: de geluidswallen langs de A59 tussen Rosmalen en Geffen zien er hartstikke schoon en fris uit. En ook de bermen zijn bijna vrij van zwerfvuil. Veel netter in ieder geval dan gemiddeld langs snelwegen.

Onderhoud op peil houden

,,En dat willen we ook graag zo houden", zegt Aad van de Steen namens zes wijk- en dorpsraden langs het tracé. ,,We willen dat Rijkswaterstaat het stuk snelweg op hetzelfde peil gaat onderhouden als de afgelopen vijftien jaar.”

De verbreding van dit stuk van de A59 was een wens die al in de vorige eeuw leefde in de regio. Op het prioriteitenlijstje van Rijkswaterstaat scoorde de weg echter niet bijster hoog. Daarom besloten provincie en gemeenten tot voorfinanciering van het project. De aannemer kreeg de plicht de weg na ingebruikname vijftien jaar te onderhouden.

,,Die termijn loopt op 1 jnauari af", zegt van der Steen. Zijn wijkraad en de wijkraden van Molenhoek, Maliskamp, Kruisstraat en de dorpsraden van Nuland en Vinkel willen nieuwe afspraken met Rijkswaterstaat. Ze zijn namelijk bang dat het onderhoud een stuk minder wordt. ,,Maar misschien kunnen we het moment ook gebruiken voor verbeteringen en innovaties op het gebied van duurzaamheid en milieu.”

Ze hebben hiervoor zelf in hun werkgroep RW A59-Oost plannen uitgewerkt. Ze willen de geluidsschermen gebruiken om met zonnepanelen energie op te wekken. Als bewoners willen ze daar ook best in deelnemen via een coöperatie. Op andere plekken moet er groen voor de wallen worden geplant. Bovendien moeten de bermen net als nu goed worden onderhouden.

Gemeente enthousiast

In hun plannen vindt de werkgroep de gemeente al aan haar kant. ,,De gemeente is enthousiast dat ze ook dit tracé kan gebruiken om de duurzaamheidsdoelen te halen.” Van der Steen hoopt ook dat het ministerie dit project als pilot wil aanmerken.

Uitstoot fijnstof meten

De werkgroep zelf laat, in samenwerking met de HAS in Den Bosch, de komende jaren een de fijnstofuitstoot meten. Ze heeft hiervoor zelf vijf meetapparaten gekocht. Bij Boxtel wordt een meting gedaan langs de A2 waar al veel begroeiing is op geluidsschermen. ,,En hier gaan we een aantal jaren meten wat de uitstoot is. Nu is er nog geen begroeiing, straks hopenlijk wel. Na ons onderzoek krijgt de gemeente de apparatuur om elders te gebruiken.”