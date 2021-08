Wijnfestival op de Parade: ‘Den Bosch is er rijp voor’

DEN BOSCH - Op de Parade in Den Bosch zal van 2 tot en met 4 september vooral veel wijn vloeien tijdens Wijnen Parade. Het gaat om ruim honderd soorten ,,Ik vind al jarenlang dat Den Bosch rijp is voor een wijnfestival, zoals dat in veel steden het geval is. En nu is het zover.’’