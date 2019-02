Wijze woorden Bossche bisschop gelden ook bij bestrijding drugsindustrie

Drie Brabantse straten uitverko­ren om deel te nemen aan het project ‘Auto van de straat’

10:55 DEN BOSCH/WOUDRICHEM - Drie Brabantse straten starten binnenkort met het project Auto van de straat. Een project van de provincie Noord-Brabant en Natuur & Milieu om mensen kennis te laten maken met autodelen. De uitverkorenen zijn: Kerkstraat/Arsenaal in Woudrichem, Kattenbosch in Rosmalen en Henriette R. Holstlaan/Helene Swarthstraat in Den Bosch.