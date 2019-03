Wil Den Bosch voor 5.000 euro Tijd voor Max of voor 500.000 euro The Passion?

Za 30 ma. Misschien komt Joris Linssen dit jaar weer niet. De tijd dat een besneeuwd Den Bosch in zijn uppie hartverwarmend in beeld gebracht werd rondom de grote kerstboom op de Parade, is al even voorbij. Die 30.000 euro kan aan andere tv-programma's besteed worden.

Door Bart Gotink

Dat komt goed uit, in een week waarin we debatteren over lef en ambitie. Als er dan toch uren gepraat is over waar het heen moet, kunnen we dan niet gelijk het tv-aanbod afstemmen?

Want uiteraard werd Den Bosch in de discussie weer ‘stad van je oma’ genoemd. Een imago waar we toch van af moeten willen. Dan helpt dus niets als Tijd voor Max een week op de Parade staat, zoals afgelopen zomer. Goedkoop programma (5.000 euro), dat wel. Maar als de presentator na dag één op zijn flikker krijgt (ingestoken door stokoude Bosschenaren) dat hij wel consequent over 's-Hertogenbosch moet spreken en niet over Den Bosch, krijgt zelf de jongste inwoner de stad spontaan ouderdomskwalen.

En dan was daar ook All You Need is Love. Jong en oud, stevige doelgroep en een groot plezier, aldus de gemeente. En een kijkerspubliek van 2,3 miljoen. Misschien is het ietwat truttig en helpt het niet helemaal naar een imago tot sexy stad, maar Temptation Island aan de voet van de Sint-Jan werkt ook niet. En: helemaal gratis.

Beter passend bij de Sint-Jan is The Passion. Maar met wat goud, wierook en mirre komt de kruisiging de stad allang niet meer in. Nee, het is een lijdensweg van 500.000 euro. Misschien moet de stad gewoon gaan voor gratis, voor programma's die uit zichzelf willen komen. Met hooguit wat euro's voor de faciliteiten.