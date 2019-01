DEN BOSCH - Wilbert Paulissen wordt de nieuwe politiechef in Oost-Brabant. Hij volgt Frans Heeres op. De in Eindhoven geboren Paulissen was de laatste jaren hoofd van de landelijke recherche.

Paulissen kan bogen op een glanzende carriere bij de politie. Hij begon als inspecteur in Eindhoven en gaf al snel leiding aan het Interregionaal Recherche Team (IRT) Zuid-Nederland. Op 32-jarige leeftijd kwam hij -in 1995- naar Oss, waar hij teamchef werd. Drie jaar later werd hij districtschef in Tilburg. In 2006 haalde Erik Akerboom -nu korpschef van de Nationale Politie, toen hoogste baas van de politie Brabant Noord- hem naar Den Bosch, als plaatsvervangend korpschef.

Strijd tegen drugsindustrie

Sinds 2010 geeft hij leiding aan de landelijke recherche. In die functie hield hij zich veel bezig met de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Later was hij nauw betrokken bij het onderzoek naar de ramp met de MH17. In Oost-Brabant volgt Paulissen Frans Heeres op, die sinds 1 janauri landelijk portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politiezorg is. De aanpak van de in Brabant alomtegenwoordige drugsindustrie zal in zijn nieuwe functie veel van zijn tijd opslokken.