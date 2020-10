Wildcrosser rijdt doelbewust Bossche wandelaar omver: ‘Het leek wel een aanslag’

Als de caissière een mondkapje draagt, dan doen de (meeste) klanten het ook

2 oktober DEN BOSCH/NULAND/ROSMALEN - Draag je nou wel of geen mondkapje in de supermarkt of in de winkel? Het advies van de regering om er eentje te dragen in publieke ruimtes is namelijk net zo dringend als vrijblijvend. Bij de Rabobank in Den Bosch dachten ze in ieder geval al een stap verder.