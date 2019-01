Wilde staking taxichauffeurs Den Bosch beëindigd na toezegging gesprek gemeente

VIDEODEN BOSCH - De boze taxichauffeurs in Den Bosch hebben vrijdagnacht rond half drie hun spontane staking beëindigd. Dat gebeurde nadat wethouder Huib van Olden had toegezegd de kwestie maandag bij de collega-wethouder aan te kaarten die verantwoordelijk is voor het taxibeleid.

Van Olden sprak de chauffeurs op de Parade. Hij woont er om de hoek en was afgekomen op het geclaxonneer van de chauffeurs die in colonne vanaf het Stationsplein naar de Parade waren gereden. Op dat plein en in de Visstraat was vrijdagavond even na elf uur de staking spontaan uitgebroken.

Lees ook Wilde staking van taxichauffeurs in centrum van Den Bosch Lees meer

Boete

Aanleiding is een incident in de Visstraat. Op vrijdag- en zaterdagavond mogen taxi’s daar vanaf 23.00 uur klanten oppikken. Een chauffeur die vrijdag te vroeg was, werd aangesproken door Stadstoezicht. Hij kreeg een boete en moest verplicht een extra rondje rijden. Daar reageerde hij naar eigen zeggen begripvol op.

Dat werd anders toen die situatie zich net voor 23.00 uur herhaalde. Opnieuw wilde Stadstoezicht dat de man een rondje zou rijden, omdat hij te vroeg was. Toen net na de klok van 23.00 uur een klant wilde instappen, verbood de stadswacht dat. Hij wilde dat de chauffeur achteraan de rij zou aansluiten. Chauffeurs die vroegen waarom dit zo moest, werden naar eigen zeggen weggeduwd door de medewerkers van Stadstoezicht.

De chauffeur en de tientallen zelfstandige collega’s in de rij achter hem pikten dat niet en besloten niet meer te gaan rijden. Ze voelen zich al langer geïntimideerd door Stadstoezicht, die naar hun zeggen overal bovenop zit. Dit was de druppel, die de aanleiding vormde voor een wilde staking.

Elke week bekeuringen

,,Ze geven hier elke week bekeuringen‘’, zegt Turgut Cihanoglo, woordvoerder van de chauffeurs. En er zijn meer problemen: ,,De gemeente laat steeds meer chauffeurs toe, maar heeft te weinig standplaatsen.‘’ Ook willen de chauffeurs verruiming van de tijden rond de Visstraat. ,,We willen er vanaf acht uur ‘s avonds kunnen staan en ook op donderdagen en zondagen.”

Volgens Cihanoglo kent de gemeente de wensen, maar is er de afgelopen twee jaar niets gedaan. Ze zijn ook ontevreden over de Stichting Bosch Keurmerk die de vergunningen in de stad verstrekt en die namens de chauffeurs overleg voert met de gemeente.

Gastvrij

De taxichauffeurs willen met de staking een gesprek afdwingen met de gemeente en dat komt er dus ook. Van Olden kreeg de chauffeurs zo ver om rond half drie hun actie te laten beeindigen. Het was er Van Olden alles aan gelegen om te voorkomen dat de actie tot vijf uur ‘s nachts zou duren. ,,En het is ook belangrijk dat julie weer gaan rijden zodat de klanten thuiskomen. Den Bosch is een gastvrije stad.”

Volledig scherm Actievoerende taxichauffeurs rond half drie ‘s nachts op de Parade. © Paul Roovers/BD

Volledig scherm Wethouder Huib van Olden (links) in gesprek met Turgut Cihanoglo,, kreeg de chauffeurs zover om de actie te beëindigen. © Paul Roovers/BD