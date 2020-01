Willeke Alberti brengt ode aan de Verwenzorg in Vught

"Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een man, krijgt nooit genoeg ervan." Daniëlla(37), een cliënt van Cello, wordt even razend enthousiast van het vrolijke nummer. "Geweldig, dít is leuk!", zegt ze klappend en dansend tegelijk. Naast haar bevindt zich Dinie(64), een andere cliënt van Cello die eveneens uit haar dak gaat. "Dit is een dag om nooit meer te vergeten. Vanmorgen te horen gekregen dat ik op 5 september een week op vakantie mag. Ik ga naar de Waddeneilanden! En dan dit. Het is de eerste keer dat ik Willeke Alberti van zo dichtbij zie. Oh, ze is ontzettend mooi."