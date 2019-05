Willem Hörmann bespeelt het orgel van de Sint-Catrien na jaren weer voor publiek

Rijksmonument

Het door Hörmann bespeelde instrument is een rijksmonument dat in 1851 werd gebouwde. ,,Het niet meer bespelen van het instrument zou noodlottig zijn, want het behoeft onderhoud en mag niet verpauperen’’, zei de organist voor de sluiting in het Brabants Dagblad.

Dure ingreep

De afgelopen tijd hield de Bosschenaar (ook organist is in de H. Hartkerk in Vught en de SOW-kerk in Berlicum) hield het orgel goed in de gaten en ontdekte hij dat een blaasbalg toe was aan een reparatie. ,,Dat was een dure ingreep, maar het kerkbestuur verleende toestemming en om het te betalen‘’, aldus Hörmann. Afgelopen dinsdag werd het orgel gestemd. ,,Er zijn een paar kleine dingen verholpen waardoor het orgel weer als vanouds klinkt.’’